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YPG'li teröristler şimdi de Kıbrıs'ta ortaya çıktı

Terör örgütü YPG destekçileri, bugün Güney Kıbrıs’ta ABD ve Rus diplomatik temsilcilikleri önünde gösteri yaptı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 15:41
YPG'li teröristler şimdi de Kıbrıs'ta ortaya çıktı

Lefkoşa’nın Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki kısmında toplanan yaklaşık 350 terör destekçisi, ABD ve Rusya’nın diplomatik temsilcilikleri önünde eylem yaptı.

Terör örgütünün bayraklarını taşıyan grup, Türkiye ve Rusya aleyhine sloganlar attı.

PKK destekçileri, Avrupa’nın pek çok ülkesinde Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'na karşı terör estiriyor. Son olarak Almanya'nın Hannover-Langenhagen Havalimanı’nda terör örgütü PYD/PKK yandaşları Türk yolculara saldırmıştı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 15:41
  1. Lefkoşa
  2. Güney Kıbrıs Rum Kesimi
  3. Afrin
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