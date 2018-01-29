YPG'li teröristler geride sadece onları bırakıyor
Mehmetçik ve ÖSO’nun başarılı taarruzuyla birlikte teröristler ilk savunma hattını hızla terk ediyor. Örgüt, geride sadece ‘canlı bomba’ saldırıları için ‘feda timleri’ bırakıyor.29 Ocak 2018 Pazartesi 09:09
Birkaç kişilik sığınaklarda kendilerine bir hafta yetecek malzemeyle kamufle olup sürpriz saldırılar yapmak ve Türk taarruzunu yavaşlatmak isteyen ‘feda timleri’, kuşatma sırasında güvenlik güçlerinin içine dalarak intihar eylemi icra etmek üzere bekliyor. (Yeni Şafak)