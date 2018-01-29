YPG'li teröristler geride sadece onları bırakıyor

Birkaç kişilik sığınaklarda kendilerine bir hafta yetecek malzemeyle kamufle olup sürpriz saldırılar yapmak ve Türk taarruzunu yavaşlatmak isteyen ‘feda timleri’, kuşatma sırasında güvenlik güçlerinin içine dalarak intihar eylemi icra etmek üzere bekliyor. (Yeni Şafak)