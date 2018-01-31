YPG'li teröristler böyle yakalandı
Zeytin Dalı Harekatı kapsamın'da Afrin'de bulunan ÖSO güçleri, Kastel Cindo'da yakaladıkları 2 YPG'li teröristin fotoğrafını yayımladı.31 Ocak 2018 Çarşamba 17:23
20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı tam gaz sürerken, teröristler zora düşerek teslim olmaya devam ediyor.
Muhalifler Kastel Cindo'da yakaladıkları 2 YPG'linin fotoğraflarını yayımladı.
Bu sabah Türk Silahlı Kuvvetleri, harekâtın başlangıcından itibaren 712 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.