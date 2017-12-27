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YPG'li teröristler böyle enselendi!

Menbic'in kuzeyindeki dört YPG'li, Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu üyelerince ele geçirildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:23
YPG'li teröristler böyle enselendi!

Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı ile teröristlerden temizlediği Cerablus-Azez hattında, dört YPG'li militan yakalandı.

ABD'nin desteğiyle geldikleri Menbic'ten bir daha ayrılmayan YPG'liler, ilçenin doğusunda Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu üyelerince ele geçirildi.

Yakalanan YPG'li teröristlerin görüntüleri sosyal medyadan paylaşıldı.

Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekâtı'nı başlatan Türkiye, Cerablus'tan Suriye'nin kuzeyine girmişti. Cerablus-Azez hattını kısa sürede katil sürüsü IŞİD'den temizleyen Türkiye ve ÖSO güçleri, güneydeki El Bab'ı kuşatmıştı. Kanlı terör örgütü IŞİD'in batıdaki en büyük merkezi olan El Bab, Şubat 2017'de geri alındı.

El Bab'a hayli yakın konumda bulunan Menbic ise, 2015 yazından bu yana YPG'li teröristlerin kontrolünde. ABD defalarca IŞİD'in temizlenmesinin ardından YPG'lilerin Menbic'ten ayrılıp Fırat Nehri'nin doğusuna döneceğini açıkladı ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi.

Türkiye, batıdaki Afrin ve çevresindeki YPG'lilere operasyon yapabileceğinin sinyallerini veriyor. Son aylarda birçok kez devletin en yetkili isimleri, Afrin'e Türk askerinin girebileceğini ilan etti.

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 11:23
  1. Fırat Kalkanı Harekâtı
  2. Cerablus-Azez

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