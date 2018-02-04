YPG'li terörist Şanlıurfa'da yakalandı!

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü yurt içi olaylara ve günlük faaliyetlere yer verildi.

Buna göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde güvenlik güçleri tarafından terör örgütü PKK/PYD-YPG mensubu bir terörist yakalandı.

Şırnak merkezde ise güvenlik güçlerince araziye gömülü bir el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birlikleri, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 677 kişiyi yakaladı. Yunanistan'dan Türkiye'ye 58, Türkiye'den Yunanistan'a 79, Türkiye'den Bulgaristan'a 3 kişi yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalandı.