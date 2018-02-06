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YPG'li teröristler masum çocuğu böyle katletti

Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı günden bu yana Türk askerinin sözde sivilleri öldürdüğü yalanına sığınan teröristlerin küçücük bir çocuğu katlederken çekilen skandal görüntüleri ortaya çıktı.

06 Şubat 2018 Salı 14:35

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Suriye iç savaşından bu yana yüzbinlerce sivili Arap, Kürt, Türkmen demeden acımasızca katletti. Marksist ve ateist bir ideolojiden gelen kanlı örgüt çocuklara bile acımıyor. Bunun son örneği yine Suriye'den geldi. İnsanlıktan nasibi almamış YPG'li terörist, küçücük bir çocuğu acımasızca katlediyor. Videonun sonunda ise eli kanlı katiller 'Her Biji' diyerek birbirlerini tebrik ediyor. O anı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük infiale yol açtı. Sözde insan haklarını ve barışı savunduklarını iddia eden terör yandaşları ise bu duruma karşı sessiz....

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 14:35
  1. YPG
  2. terörist
  3. PKK

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  • BANANE DİYEN ÖNEMLİ DEĞİL DİYENLERE GELSİN BANANE DİYEN ÖNEMLİ DEĞİL DİYENLERE GELSİN 24 dk önce
    ALLAH SİZİ VE SİZİ DESEKLİYENLERİNBELASINITEZ ZAMANDA VERSİN HAKKIMKADAR AMİN
  • Muallim-i FaniMuallim-i Fani24 dk önce
    Ne zannediyordun ya, dini bütün olduklarını mı?
  • Osman ErOsman Er1 sa önce
    Şerefsiz domuzlar... Kafirler...
  • osman adıgüzelosman adıgüzel1 sa önce
    ateist olduklarını nereden anladınız?
  • İkraİkra1 sa önce
    Hayvanlardan asagi yaratiklar
  • diyarbakırlıdiyarbakırlı1 sa önce
    bunuda görün terör sevici sözde aydınlar işte sizin zihniyetiniz ve savundugunuz zihniyetin mahsulleri
  • Necmettin kalemNecmettin kalem1 sa önce
    Hele hele ufacik yavrucagi ölduren insan olamaz . Allah bu serefsizlerinhepsinin belasini verir insallah
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Alçaklar Şerefsizler. Türkiye, Bu Videoyu Tüm Dünyaya Göstersin. Kim, Sivilleri, Çocukları Öldürüyor Görsünler.
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