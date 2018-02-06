YPG'li teröristler masum çocuğu böyle katletti

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG, Suriye iç savaşından bu yana yüzbinlerce sivili Arap, Kürt, Türkmen demeden acımasızca katletti. Marksist ve ateist bir ideolojiden gelen kanlı örgüt çocuklara bile acımıyor. Bunun son örneği yine Suriye'den geldi. İnsanlıktan nasibi almamış YPG'li terörist, küçücük bir çocuğu acımasızca katlediyor. Videonun sonunda ise eli kanlı katiller 'Her Biji' diyerek birbirlerini tebrik ediyor. O anı gösteren görüntüler sosyal medyada büyük infiale yol açtı. Sözde insan haklarını ve barışı savunduklarını iddia eden terör yandaşları ise bu duruma karşı sessiz....