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Yabancı uyruklu YPG'li terörist itiraf etti: Türk askerini durduramıyoruz

The Times’e konuşan terör örgütü PKK/PYD'nin Çin kökenli İngiliz teröristi, Türk askerini durduramayacakları itirafında bulundu.

16 Şubat 2018 Cuma 08:48
Yabancı uyruklu YPG'li terörist itiraf etti: Türk askerini durduramıyoruz

The Times’e konuşan terör örgütü PKK/PYD'nin Çin kökenli İngiliz teröristi, Türk askerini durduramayacaklarını söyledi.

15 yabancı teröriste liderlik ettiği bildirilen Lei, ilk çarpışmalardan kurtulduklarını savundu. Daha önce sosyal medyada Türkiye'ye karşı savaşacaklarına dair videoları yayınlanan terörist bu kez gece gündüz bombalandıklarını belirterek  "Türk birliklerini durdurabileceğimiz konusunda gerçekten şüpheliyim. Tankları, zırhlı araçları, jetleri ve uyduları var" dedi.

'TÜRKİYE KESİNLİKLE KAZANACAK'

BBCTürkçe'nin aktardığı habere göre YPG'li terörist, "Türkiye büyük bir ülke, adeta bir savaş makinası. Zaman alsa da, bir gün savaşı kesinlikle kazanacaklar. Bu savaşı kazanamayacağız. Ama en azından durması için elimizden geleni yapmak istiyoruz" dedi. Terörist, birliğiyle savaşmaya devam edeceğini savundu. 

Haberde 24 yaşındaki Huand Lei'nin Çin'de doğduktan sonra ergenliğinde İngiltere'ye göç ettiği, Manchester'da eğitim gördüğü, 3 yıldır terör örgütü saflarında yer aldığı bilgileri yer aldı. 

Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 08:48
  1. PYD
  2. PKK
  3. The Times

YORUM YAZ

  • Alper Alper 37 dk önce
    İnşhallah orası sana mezar olçak çin kafiri senatlarından hiç bir şey öğrenmedinmi 5 bin km duvarı defleriniz niye yaptılar onu önçe öğrende gel Türk askerin karşısına
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