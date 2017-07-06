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YPG'den Türkiye'ye küstah tehdit! ABD burnumuzun dibine 7 üs kurmuş

Barzani'nin yayın organı Rudaw'a konuşan terörist elebaşlarından Sipan Hemo, Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin 7 askeri üs kurduğunu duyurdu. Yapılan bu açıklama operasyon öncesi Türkiye'ye karşı tehdit olarak değerlendirildi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 21:50
YPG'den Türkiye'ye küstah tehdit! ABD burnumuzun dibine 7 üs kurmuş

Irak Bölgesel Kürt yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonu Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin 7 askeri üs kurduğunu duyurdu.

Erbil merkezli uydudan yayın yapan ve Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonunda yer alan habere göre, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG'nin elebaşlarından Sipan Hemo, Suriye'de bulunan ABD ve Rusya askeri üsleri ile ilgili açıklama yaptı.

Terörist Sipan Hemo'nun açıklamasına göre, ABD'nin Heseki'de 2, Derik'te 1, Kamışlı'da 1, Kobani'de 1, Tel Abyat'ta 1 ve Minbiç'te 1 olmak üzere toplam 7 askeri üssü bulunuyor.

Terörist Sipan Hemo, Rusya'nın da Tertus'ta 1, Humeymim 1, Şam'da 1 ve Afrin'de 1 olmak üzere toplam Suriye'de 4 üssü bulunduğunu söyledi.
 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 21:50
  1. barzani
  2. DÜNYA Haberleri
  3. Sipan Hemo
  4. Irak Bölgesel Kürt yönetimi
  5. Mesut Barzani
  • AydınAydın1 sa önce
    Burnumuzun dibi diyorsak bizimkiler de biliyordur herhalde. O zibidi söyleyene kadar bilmiyor değildik ya. Bunlar korku tepkileri. Yedi tane üsmüş. Araba garajlarını lojistik depoları falan üs diye sayıyor olmasın.
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Ne lan bu?? oyun oynarken kacip anasinin eteginin altina saklanan korkaklar gibi..erkekseniz cikin ortaya oynayalim..ebeliyelim sizi de gorun ebenizin ...
  • BelirtilmişBelirtilmiş1 sa önce
    Meksika-abede sınırına 7 İslam Ordusu üssü kurun, Saldırgan Kafirin 100 itaatini sağlayın İnşaAllah.
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