YPG'den Türkiye'ye küstah tehdit! ABD burnumuzun dibine 7 üs kurmuş

Irak Bölgesel Kürt yönetimine yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonu Suriye'nin kuzeyinde ABD'nin 7 askeri üs kurduğunu duyurdu.



Erbil merkezli uydudan yayın yapan ve Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başkanı Mesut Barzani'ye yakınlığı ile bilinen Rudaw televizyonunda yer alan habere göre, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olarak bilinen YPG'nin elebaşlarından Sipan Hemo, Suriye'de bulunan ABD ve Rusya askeri üsleri ile ilgili açıklama yaptı.



Terörist Sipan Hemo'nun açıklamasına göre, ABD'nin Heseki'de 2, Derik'te 1, Kamışlı'da 1, Kobani'de 1, Tel Abyat'ta 1 ve Minbiç'te 1 olmak üzere toplam 7 askeri üssü bulunuyor.



Terörist Sipan Hemo, Rusya'nın da Tertus'ta 1, Humeymim 1, Şam'da 1 ve Afrin'de 1 olmak üzere toplam Suriye'de 4 üssü bulunduğunu söyledi.

