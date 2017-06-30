YPG'den Türkiye'ye küstah tehdit!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), önceki akşam Azez'in güneyindeki Maranaz bölgesinde terör örgütü PYD/YPG/PKK mensuplarınca Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine yapılan saldırıya misliyle karşılık verildiği bildirildi.



Bir süredir bölgede ÖSO ile PKK arasında sıcak çatışmalar yaşanıyor. Türkiye’nin askeri harekata hazırlandığı iddia edilen Afrin çevresinde Rus askerlerinin beklediği noktalar ile karargahlar da var



ADIM ADIM İZLENİYOR



Türkiye’nin bölgeye yapacağı olası bir harekat öncesi Rusya’yı bilgilendireceği tahmin ediliyor. Suriye-Türkiye sınırındaki Azez kenti yakınlarında bulunan Burseya Dağı’nda terör örgütünün bazı noktalar kurduğu ve buradan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesini izlediği de rapor ediliyor. TSK, Afrin’deki her hareketliliği adım adım İHA ve uydularla takip ediyor. Fırat'ın batısında bunlar yaşanırken, nehrin doğu yakasında hakim olmak isteyen ABD bölgeye yeni takviye kuvvet gönderdi. Tel Abyad'a yeni bir ABD konvoyunun girdiği bildirildi.



Öte yandan terör örgütü Türkiye'nin yapacağı her adıma 'karşılık verecekleri' tehdidinde bulundu.



Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan örgüt yetkilisi Nuri Mehmud, Türkiye'nin Afrin sınırına askeri sevkiyatın "farkında olduklarını" söyledi.



Afrin'e yönelik düzenlenecek operasyona karşılık vereceklerini söyleyen YPG'li Mehmud, "Türkiye askerlerini ve silahlarını Suriye topraklarına getirdi. Azez ve Mare bölgesinde konuşlandırmış. Suriye sınırına da sevkiyat yapıyor. Bu sevkiyatların amacı Telrıfat içindir. Türkiye Afrin'e de saldırmak istiyor. Hangi yerden saldırı olursa olsun Afrin'i koruyacağız" dedi.