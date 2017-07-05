YPG'den Türkiye’ye komik tehdit!

Suriye’nin kuzeybatısındaki Türk askerlerinin müdahale etmesi durumunda karşılık vereceklerini belirten YPG militanlarından biri, ağır çatışma yaşanması riskinin de olduğunu belirtti.

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG militanları, Reuters’a konuştu.

Son dönemde çatışmaların arttığı Suriye’nin kuzeyinde konuşan Sipan Hemo, “Türkiye yaptığı hazırlıklarla savaş çağrısı yaptı ve önümüzdeki günlerde çatışma yaşanması muhtemel. Biz de potansiyel saldırganlığa durup bakmayacağız” dedi.

Öte yandan Suriye’de 2015’ten bu yana PYD’nin silahlı kolu YPG saflarında DEAŞ’a karşı savaşan İngiliz aktör Michael Enright, Manchester’da mayıs ayında 22 kişinin öldüğü terör saldırılarının intikamını almak istediğini söyledi.

"İNTİKAMINI ALACAĞIM"

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, Enright memleketi olan Manchester’daki saldırılardan çok etkilendiğini belirterek “Manchester’daki saldırılar beni özellikle sarstı. Çok sayıda ölüm ya da terör saldırısı gördüm ama bu farklı. Orası benim kentim. Bunun intikamını alacağım” dedi.

Manchester’da 22 Mayıs’ta bir konser salonu çıkışında düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

Karayip Korsanları filminde de Johnny Depp ile birlikte rol alan İngiliz aktör Michael Enright, “DEAŞ’a hiçbir alan bırakmayacağız. Onlara hiçbir şekilde acımayacağım. Londra Köprüsü’ndeki saldırıyı duyduğunda keşke orada olsaydım diye düşündüm. Bir silah bulur ve peşlerinden giderdim” diye konuştu.

2015’te YPG'ye katılan Enright, halen DEAŞ’a karşı ABD’nin desteklediği ve YPG’nin içinde olduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne bağlı savaşan yabancı savaşçılar arasında yer alıyor.