YPG’den ‘Türk uçakları Midanki barajını bombalıyor’ iddiası

Terör örgütü YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG)'den yapılan açıklamada, "Türk uçakları midanki barajına hava saldırısı düzenliyor, bu da sivillerin hayatını tehlikeye atıyor" iddiasına yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Terör örgütü ve Türk askerleri ile ÖSO savaşçılarının arasındaki çatışmaların Afrin'in pek çok noktasında devam ettiği kaydedildi.

Türkiye'nin Afrin'e yönelik 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı harekatı, hava ve kara güçlerinin operasyonlarıyla devam ediyor.