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YPG'den şaka gibi açıklama: ABD silahı kullanmıyoruz

Terör örgütü YPG'nin sözcüsü Mehmud, Afrin'de ABD silahlarını kullanmadıklarını, ellerindeki silahları kara borsadan aldıklarını söyledi.

13 Şubat 2018 Salı 19:39
YPG'den şaka gibi açıklama: ABD silahı kullanmıyoruz

Terör örgütü YPG'nin sözcüsü Mehmud, Afrin'de ABD silahlarını kullanmadıklarını, ellerindeki silahları kara borsadan aldıklarını söyledi. Ancak sahada ele geçirilen silahlar göz önünde bulundurulduğunda, terör örgütünün aleni yalanı ortaya çıkıyor.

Pentagon'un 2019 bütçesinde, terör örgütü YPG öncülüğündeki DSG'yi eğit-donat için 300, kurulması planlanan sınır güvenlik gücü için de 250 milyon dolar ayırması sonrası YPG Sözcüsü Nuri Mehmud konuyla ilgili Rus medyasına konuştu.

Mehmud "ABD'nin ne kadar bütçe ayırdığını rakam olarak bilmiyorum" dedi.

ABD SİLAHLARINI KULLANMIYORLARMIŞ...

ABD'nin kendilerine verdiği silahları Afrin'e götürmediklerini savunan Mehmud, şöyle konuştu:

"ABD'nin bize verdiği silahları Afrin'de kullanmıyoruz. Bizim Afrin'de kullandığımız silahlar kara borsada bulduğumuz silahlar. Kara borsada tüccarlardan alıyoruz. Ve bugün de o kara borsadan satın aldığımız silahlarla Afrin'de, Türkiye ve terör örgütlerine karşı savunmamızı yapıyoruz."

ABD'NİN EZBERLETTİĞİ YALANI SÖYLEMEYE BAŞLADILAR

Terörist sözcüsü ayrıca, kara borsadan aldıkları bu silahlar arasında Türkiye'nin ÖSO'ya verdiği silahların da bulunduğunu iddia ederek, ABD'nin verdiği sufleyle dikkat dağıtma çabasına girişti.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 19:39
  1. YPG
  2. ABD
  3. Pentagon

YORUM YAZ

  • abdoabdo47 dk önce
    yalancıyı ...
  • misafirmisafir1 sa önce
    Varoluşlarını yalanla sürdürmeye çalışanların her şeyi yalandır.
  • abdoabdo1 sa önce
    he yaw he bizde inandık şerefsiz abd nin pkk lı p..çleri
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