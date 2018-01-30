YPG'den komik açıklama! Burseya Dağı'nı kaybetmedik
Terör örgütü YPG sözcüsü Mustafa Bali, Burseya Dağı'ndaki tepelerden birinde kontrolü ele geçirmenin bölgenin tamamında kontrol sağlandığı anlamına gelmediğini belirterek, Burseya Dağı'nın kontrol altına alındığına dair açıklamaların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.30 Ocak 2018 Salı 13:48
Terör örgütü YPG sözcüsü Mustafa Bali, "Burseya Dağları çok yüksek ve son derece geniş alana yayılmış durumda. Azez bölgesinden başlayan dağlar Kastal bölgesine kadar uzanıyor. Türk ordusunun dağın Azez'in batısında kalan bölümünü ele geçirmesi, tüm dağın kontrol edildiği anlamına gelmiyor" dedi.
ZAFER DEĞİL
Bölgedeki çatışmaların devam ettiğini kaydeden Bali, herhangi bir bölgenin kontrol altına alınmasının zafer anlamına gelmediğini iddia etti.