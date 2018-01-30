YPG'den komik açıklama! Burseya Dağı'nı kaybetmedik

Terör örgütü YPG sözcüsü Mustafa Bali, "Burseya Dağları çok yüksek ve son derece geniş alana yayılmış durumda. Azez bölgesinden başlayan dağlar Kastal bölgesine kadar uzanıyor. Türk ordusunun dağın Azez'in batısında kalan bölümünü ele geçirmesi, tüm dağın kontrol edildiği anlamına gelmiyor" dedi.

ZAFER DEĞİL

Bölgedeki çatışmaların devam ettiğini kaydeden Bali, herhangi bir bölgenin kontrol altına alınmasının zafer anlamına gelmediğini iddia etti.