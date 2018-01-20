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YPG'den kamuflaj oyunu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki YPG terör örgütüne ait barınak ve sığınakları vurmasının ardından örgütün Afrin'deki üst düzey yöneticilerinin mevzilerdeki teröristlere sivil halkmış gibi görünmeleri için kıyafet değiştirmeleri konusunda talimat verdikleri tespit edildi.

20 Ocak 2018 Cumartesi 14:00
YPG'den kamuflaj oyunu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 19-20 Ocak 2018 tarihlerinde PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından Afrin bölgesinden açılan taciz ateşlerine meşru müdafaa kapsamında mukabelede bulunuldu.

KAMUFLAJ OYUNU

PKK/PYD-YPG terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınak ve sığınakların vurulmasının ardından Afrin'deki örgütün üst düzey yöneticilerinin mevzilerdeki teröristlere  sivil halkmış gibi görünmeleri için kıyafet değiştirmeleri konusunda talimat verdikleri ortaya çıktı.  

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre; Terör örgütü yöneticilerinin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan atışlarla verilen zayiatı sivil halkmış gibi gösterme gayreti içinde olduğu belirtildi. 

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab'ın DEAŞ'tan temizlenmesi sırasında sivil halkın zarar görmemesi için büyük bir hassasiyet gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin  Afrin operasyonun da bölgede yaşayan sivilleri zarar görmemesi için  büyük bir çaba sarfettiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 14:00
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