YPG'den itiraf! 'Bizim için savaşıyorlar'

Terör örgütü SDG'nin (terör örgütü PKK'nın başını çektiği ve ABD'nin DAEŞ'e karşı ittifak yaptığı paravan örgüt) sözde üst düzey sorumlularından biri, onlarca yabancının Türkiye'ye karşı kendi saflarında olduğunu itiraf etti. Habere göre; ABD, İngiltere ve Almanya vatandaşları da terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD için çatışmalara giriyor.

TERÖRİSTLERDEN KÜSTAH TEHDİT!

Mehmetçik Afrin'deki terör örgütlerine yönelik harekatını sürdürüyor. Terör örgütünün içinde İngiliz, ABD'li, Alman uyruklu teröristler de bulunuyor. Times'ta bugün dikkat çeken bir haber yer aldı.

Times'ın haberinde terör örgütü YPG içindeki 'İngiltere vatandaşlarının İngiliz hükümetini' zora soktuğu belirtildi.

Haberde, Suriye'de YPG bünyesindeki İngiltere vatandaşlarının Afrin'e gitmeye çalıştığı yazılıyor.

Haberde, Çin doğumlu İngiliz vatandaşı Huang Lei adlı teröristin komutasındaki bir grup teröristin, Mehmetçiği'in operasyon düzenlediği Afrin'e gitmek üzere yola çıktığı bilgisi yer aldı. Teröristlerin, Suriye ordusu kontrolündeki bölgelerden geçerek Afrin'e ulaşmayı hedeflediği belirtildi.

İçlerinde ABD'li ve İngilizlerin de olduğu değerlendirilen teröristler yükledikleri videoda Afrin'de savaşacaklarını söylüyor.

Haberde şu ifadeler yer alıyor: "Yüzlerce Batılı, DEAŞ'a karşı savaşmak amacıyla Suriye'ye giderek YPG'ye katılmış, Batılı hükümetler bu katılımı engellemeye çabalamışlardı. YPG İngiltere tarafından bir terör örgütü olarak kabul edilmiyor. Her ne kadar bazı YPG'li İngilizler ülkelerine döndüklerinde gözaltına alınmış olsa da savcılar suçlama yöneltme konusunda zorlanmıştı."

Times'ın haberinde "Vatandaşlarının NATO müttefiki Türkiye ile karşı karşıya gelmesi İngiltere hükümeti için mevcut durumu daha da karmaşık hale getirebilir" yorumu yapılıyor.