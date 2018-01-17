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YPG'den Afrin'de DAEŞ taktiği! Tünel kazıyorlar

Afrin'e düzenlenecek operasyona sayılı günler kala terör örgütü PKK, IŞİD'in tatkiği olan tünel saldırısını kullanmaya hazırlanıyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 20:27
YPG'den Afrin'de DAEŞ taktiği! Tünel kazıyorlar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye'nin hudut güvenliğini sağlamak ve sınır hattını terör örgütlerinden temizlemek için Afrin'e operasyon yapacak.

TÜNEL KAZIYORLAR

PKK da ABD'nin desteğiyle 2012 yılında ele geçirdiği Afrin bölgesinde bir başka terör örgütü IŞİD'in yöntemiyle hazırlık yapıyor. Hendek savunması tutmayan PKK'lılar, çareyi tünel kazmakta arıyor.

Sıkıştıkları anda kaçmakla ünlenen PKK'lıların tünellerini yıkacak sistemin adı ise Nüfuz Edici Bomba (NEB).

YERLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLDİ

Milli savunma sanayisinde yerli imkanlarla geliştirilen etkili mühimmatlardan biri olan Nüfuz Edici Bomba, yer üstü ve yer altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanan, Ardışık Delici Harp Başlığı teknolojisine sahip.Türkiye'de geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliğini taşıyor.

YER ALTI HEDEFLER

Hedef tipleri, gömülü sert hedefler; bunlar mühimmat depoları, yer altı petro kimya depoları, sığınaklar, uçak hangarları, komuta kontrol merkezleri.

YER ÜSTÜ HEDEFLER

Yer üstü hedefler; uçak pistleri, barajlar, köprüler, kritik binalar, alan hedefleri; radar antenleri, sahip füze bataryaları, endüstriyel tesisler ve park halindeki uçaklar.

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 20:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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