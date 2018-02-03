YPG'de panik üstüne panik!

Türkiye’nin güney sınırlarını YPG/PYD ve DAEŞ'ten temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı 15’nci gününe girerken TSK ve OSÖ ilk giriş yapılan 7 noktadan Afrin merkezine doğru ilerlemeyi sürdürüyor. Kelepçe taktiğiyle yürütülen operasyonda, savaş uçakları ve SİHA’lar havadan hedefleri vururken, kara birlikleri de geriye kalan YPG’lileri etkisiz hale getiriyor. Operasyon süresince Afrin kent merkezi de uydu ve görüntü analizleri anlık olarak takip ediliyor. İstihbarat birimleri sürekli olarak güncellenen bilgilerle sahadaki birliklerin gözü kulağı oluyor. Peki bu bilgilere göre Afrin merkezde terör örgütünün son durumu ne? Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Zeytin Dalı Harekâtı,YPG’de panik ve beraberinde çözülmeye neden oldu.

ÖN CEPHELERE YPG'LİLERİ GÖNDERİYORLAR

Karar’ın haberine göre ağır kayıplar örgüt içinde sert eleştirilere neden oldu. YPG’li komutanların etkinliklerinin sorgulandığı ve bazılarının değiştirilmeye başlandığı belirtiliyor. Örgüt apısı içinde ‘kadro’ olarak nitelendirilen PKK’lıların ön cephelere YPG’lileri gönderdiği ifade ediliyor. Örgütün verdiği kayıplar arttıkça kaçışların da başladığı ifade ediliyor.

ŞEHİR MERKEZİNDE TUZAKLAR KURUYORLAR

Özellikle dağ kadrosundan gelen PKK’lıların Afrin merkezinde şehir savaşına hazırlandığı bildiriliyor. Örgütün şu ana kadar Afrin’de tüm hazırlıklarını meskûn mahal çatışmaları için yaptığı belirtiliyor. Kent merkezine hendekler kazıldığı, EYP’li ve bombalı tuzaklar kurulduğu izleniyor. YPG’nin Güneydoğu’da yaptığı gibi sivil yerleşim alanlarının arasından geçen tüneller hazırladığı, bu yolla hava operasyonundan korunmayı ve zaiyat verdirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Teröristlerin Silahlı İnsansız Hava Araçlarına (SİHA) karşı da önlem aldıkları belirtiliyor.

SİHA’ların görüşünü kapatmak sokak aralarına tenteler gerdikleri, kapalı alanlar oluşturmaya çalıştıkları belirtiliyor. SİHA’ların özellikle kırsalda PKK’lılara göz açtırmaması ve ağır kayıp verdirmesi nedeniyle örgütün korkulu rüyası haline geldiği biliniyor. Militanların telsiz konuşmalarında sık sık SİHA’lar nedeniyle sızma girişimlerinin başarısız olduğu, gizlendikleri alanlarda uzun süre hareketsiz kaldıkları, yaralı teröristlerin bulunduğu yerde ölüme terkedildiği örgütün iletişim kanallarından tespit edildi.

SINIRDA POLİS ÖZEL HAREKAT İÇERDE BORDO BERELİLER

Öte yandan sınır bölgesine özel harekat polislerinin sevk edildiğine ilişkin haberlerle ilgili de kaynaklar, Güneydoğu’da hendek çatışmalarında görev yapmış deneyimli özel harekat polislerinin Türkiye sınırları içinde iç güvenliği sağlamakla görevli olduğunu belirtti. Harekatta bordo bereli olarak tabir edilen özel harekata bağlı askerlerin görev alacağı ifade edildi.