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YPG'de emir komuta zinciri koptu! Hoparlörlerden anons yapılmaya başlandı

TSK'nın Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmasıyla ağır kayıplar veren terör örgütünde emir komuta zinciri koptu. Teröristler, belediye hoparlörlerinden militanların yerlerini terk etmemeleri için anonslar yapmaya başladı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 12:34
YPG'de emir komuta zinciri koptu! Hoparlörlerden anons yapılmaya başlandı

Terör örgütü şu anda doğu-batı-kuzey istikametinde çerçeveleniyor, ablukaya alınıyor. İdlib’in kuzeyi, Afrin’in güneyinden PKK’ya lojistik destek yolları ve kanalları kapatılmış durumda. Terör örgütünde moral bozukluğu yaşandığı, 200’ün üzerinde zayiatının olduğu, yakalanan teröristlerin sorguya alındığı öğrenildi. Sahadan gelen ilk bilgilere göre; terör örgütünde emir-komuta zinciri koptu. Afrin’de belediyelere ait hoparlörlerden terör örgütü militanlarına dağılmamaları, görev yerlerini terk etmemeleri ve motivasyonlarını kaybetmemeleri yönünde anonslar yapılıyor.

Habertürk'ün haberine göre terör örgütünün bundan sonra kent merkezine, yerleşim yerlerine yaklaşıldıkça Nusaybin, Cizre’deki gibi DEAŞ taktiklerini kullanarak, tünellerle meskûn mahal savaşına gireceği, bombalı-tuzaklı saldırılara yöneleceği öngörülüyor. İletişim imkânları kesilen terör örgütü mesajlarını kuryelerle iletmeye çalışıyor.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 12:34
  1. afrin harekatı
  2. YPG
  • OrhanOrhan12 dk önce
    Hic akillanmazmi bu insanoglu?Daha dun destekleyip irana saldirttiklari Saddami asan gene bunlar degilmiydi?Iste boyle, bu dunyada anca gübre olur gidersiniz, kafirlerle beraber ayni cehenneme naş naş
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