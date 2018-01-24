YPG'de emir komuta zinciri koptu! Hoparlörlerden anons yapılmaya başlandı

Terör örgütü şu anda doğu-batı-kuzey istikametinde çerçeveleniyor, ablukaya alınıyor. İdlib’in kuzeyi, Afrin’in güneyinden PKK’ya lojistik destek yolları ve kanalları kapatılmış durumda. Terör örgütünde moral bozukluğu yaşandığı, 200’ün üzerinde zayiatının olduğu, yakalanan teröristlerin sorguya alındığı öğrenildi. Sahadan gelen ilk bilgilere göre; terör örgütünde emir-komuta zinciri koptu. Afrin’de belediyelere ait hoparlörlerden terör örgütü militanlarına dağılmamaları, görev yerlerini terk etmemeleri ve motivasyonlarını kaybetmemeleri yönünde anonslar yapılıyor.



Habertürk'ün haberine göre terör örgütünün bundan sonra kent merkezine, yerleşim yerlerine yaklaşıldıkça Nusaybin, Cizre’deki gibi DEAŞ taktiklerini kullanarak, tünellerle meskûn mahal savaşına gireceği, bombalı-tuzaklı saldırılara yöneleceği öngörülüyor. İletişim imkânları kesilen terör örgütü mesajlarını kuryelerle iletmeye çalışıyor.