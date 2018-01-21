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PKK/YPG'de büyük şok! Rusya'yı düşman ilan ettiler

Afrin'de köşeye sıkışan terör örgütü hain PKK/YPG, “Afrin harekâtında Rusya da en az Türkiye kadar sorumludur. Türkiye’nin ortağıdır” açıklamasını yaptı.

21 Ocak 2018 Pazar 06:34
PKK/YPG'de büyük şok! Rusya'yı düşman ilan ettiler

Terör örgütü YPG, Rusya’nın yeşil ışık yakmadan Türkiye’nin Afrin harekatına girişemeyeceğini ilan etti. YPG açıklamasında, “Afrin harekâtında Rusya da en az Türkiye kadar sorumludur. Türkiye’nin ortağıdır” açıklamasını yaptı.

YPG’nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin yayın organı Rudaw’a açıklama yapması dikkat çekti.

Rusya’yı Türkiye’nin ortağı ilan eden açıklamada şöyle denildi:

“Türk askerinin dünyadan ve özellikle Rusya’dan olur almadan bu harekâta girişemeyeceğini çok iyi biliyoruz. Rusya, Afrin’deki askerlerini geri çekerek Türkiye’nin operasyonuna dolaylı yoldan destek vermiş, ortağı olmuştur. Bu yüzden Rusya’yı da en az Türkiye kadar saldırıdan sorumlu tutuyoruz.”

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 06:34
  1. YPG
  2. Rusya
  3. PKK
  4. Afrin harekatı
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