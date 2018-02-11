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İttifakı dünyaya duyurdular! YPG ve Esed resmen itiraf etti! Türkiye'ye karşı...

Uluslararası haber ajansı Reuters’a konuşan YPG’li teröristler ve Esed rejiminden yetkililer, Türkiye’ye karşı ittifakı itiraf etti.

11 Şubat 2018 Pazar 11:26
İttifakı dünyaya duyurdular! YPG ve Esed resmen itiraf etti! Türkiye'ye karşı...

Suriye’nin diğer bölgelerinde çatışan Esed rejimi güçleri ve YPG’li teröristlerin Türkiye’ye karşı kirli ittifakı, uluslararası haber ajansı Reuters’a verdikleri röportajlarla, bu sefer de kendi ağızlarından doğrulandı.

Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekâtı’na başlamasıyla birlikte, Afrin’i kontrol eden YPG’li teröristler, Esed yönetiminden askeri destek istese de, bu amaçlarına ulaşamadılar. Ancak Esed rejimi, diğer bölgelerdeki teröristlerin Afrin’e ulaşması için kendi kontrolündeki bölgelerden geçmesine izin veriyor.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin öncülüğündeki sözde SDG’nin sözcüsü Kino Gabriel, “Afrin’e destek yollamanın farklı yolları olsa da, en temel yol rejimin kontrol ettiği yerden geçiyor. İki taraf da Afrin’e destek yollama konusunda mutabakata vardı” dedi.

Esed rejiminin önemli komutanlarından biri de, isim vermeme şartıyla yine Reuters’a konuşarak, teröristlere yardım ettiklerini doğruladı. YPG’nin kendileriyle ittifaktan başka bir seçeneği olmadığını ifade eden komutan, teröristlerin kendi toprakları üzerinden Afrin’e geçişine ses çıkarmadıklarını da belirtti.

Şu anda YPG’nin kontrol ettiği diğer bölgelerden Afrin’e destek göndermesi için, teröristlerin Halep’te rejimin kontrol ettiği toprakları kullanması gerekiyor.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 11:26
  1. Ypg
  2. PKK
  3. Esed
  4. Esed komutanı

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