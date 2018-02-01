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YPG Kobani'de kan anonsları yaptırıyor

Zeytin Dalı operasyonu ile büyük darbe yiyen terör örgütü YPG, yaralı militanları için Kobani’de kan anonsları yaptırıyor.

01 Şubat 2018 Perşembe 15:00
YPG Kobani'de kan anonsları yaptırıyor

Türkiye’nin ÖSO birlikleriyle birlikte Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 13’üncü gününe girdi. Operasyonda ağır kayıplar veren terör örgütü, yaralılar için Şanlıurfa’nın Suruçilçesinin karşısında bulunan Kobani’de kan toplamaya çalışıyor. Terör örgütü, hoparlörlerden sürekli anonslar yaparak halkı kan vermeye çağırıyor. Anonslar Türkiye tarafındaki Mürşitpınar’dan da duyuluyor.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 15:00
  1. Zeytin Dalı Harekatı
  2. Afrin
  3. Kobani
  • DENİZ GEZMİŞDENİZ GEZMİŞ34 dk önce
    İLGİNÇ NİYE KAN ANONSU YAPTIRIYONUZ DOMUZLARDA FURUP FARKETMEZ.DIŞKIYLA HAYATTA KALABİLEN GURUP FARKLILIĞINDAN ETKİLENMEMESİ LAZIMDI AMA BİLEMEDİM ŞİMDİ.KANI BOZUKLAR ŞERREFSİZLER.
  • Afrin KartalıAfrin Kartalı36 dk önce
    Hiç kan bulamayasınız inşallah. Kansız kalasınız kansızlar.
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