Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

YPG sivillere saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Terör örgütü PYD/PKK, Afrin'den İdlib'in kuzeyindeki sığınmacı kamplarına havan topu saldırısı düzenledi. Saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiği, 7 sivilin de yaralandığı bildirildi.

06 Şubat 2018 Salı 15:11
YPG sivillere saldırdı! Ölü ve yaralılar var

Atme köyündeki AA muhabirinin bildirdiğine göre, terör örgütü, Afrin'in Cinderes beldesindeki mevzilerinden Atme sığınmacı kampına havan topuyla saldırdı.

İlk belirlemelere bir kadının yaşamını yitirdiği saldırıda, aralarında kadın ve çocuklarının bulunduğu 7 sivil yaralandı.

Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.

Saldırının ardından birçok kampın birleşiminden oluşan Atme kampında barınan sivillerin panik ve korku yaşadığı gözlendi.

2011 yılından bu yana devam eden iç savaştan etkilenerek evlerini terk etmek zorunda kalan siviller kamplara sığınıyor. Humus, Halep, Şam, İdlib, Deyrizor ve Haseke illerinden gelen yüz binlerce sivil, İdlib'in kuzeyindeki sığınmacı kamplarında yaşıyor.

PYD/PKK, Atme sığınmacı kampı ve çevresine zaman zaman saldırılar düzenliyor.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 15:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müslüman ülkede dev skandal! Ülkedeki camilerin yarısı kapatıldı
    1. Müslüman ülkede dev skandal! Ülkedeki..
    2. "Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey"..
    3. Bir yıllık masraflarını karşılayacak
    4. HDP'li vekil saçmaladı: Afrin..
    5. PYD/PKK'dan Avrupa'da 20 saldırı!
    6. Rusya resmen açıkladı: Türkiye devreye..
    7. Rusya'dan flaş açıklama: Türkiye bize..
    8. ABD'li askeri uzman açıkladı! Kaybeden..
    9. Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: O para..
    10. 60 yaş üstüne yüzde yüz burs
    11. Ahlaksız Papa! Her şeyi biliyormuş
    12. Sigara her 6 saniyede bir kişinin..
    13. Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü..
    14. Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile..
    15. Afrin'e gidecek Mehmetçiklere moral maçı
    16. Taşların, kayaların hükümranlığında..
    17. AB Komisyonu Başkanı, müzakereciye..
    18. Binlerce Siirtli bugün havaalanına..
    19. Türkiye'deki Yahudiler İsrail'e gidiyor
    20. Rusya ters köşe yaptı! ABD'yi tedirgin..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!
    Ehliyet ve pasaportta yeni dönem!