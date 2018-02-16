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YPG propagandası yapan sahtekar 'terörist' çıktı!

Almanya'da Başbakan Yıldırım ve Merkel'in basın toplantısında Afrin ile ilgili sahte görselleri kullanan sözde gazeteci özde PKK'lı bir teröristmiş.

16 Şubat 2018 Cuma 07:17
YPG propagandası yapan sahtekar 'terörist' çıktı!

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Başbakanı Merkel ile düzenlediği basın toplantısında gösterdiği yalan yanlış fotoğraflarla provokasyon yapmaya çalışan sözde gazetecinin terör örgütü PKK yanlısı bir terörist olduğu ortaya çıktı.

BAŞBAKAN HADDİNİ BİLDİRDİ

Basın toplantısı sırasında çıkardığı fotoğraflarla Türkiye'yi karalamaya çalışan sözde gazeteciye Yıldırım, "Propaganda yapma. O elindeki fotoğraflar sahte. Gerçeği görmek istiyorsan Afrin'e gel'' diyerek haddini bildirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK EYLEMLERİNDE BOY GÖSTERDİ

Sözde gazetecinin Almanya'daki terör örgütü PKK'nın eylemlerinde boy gösterdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

Armanc Agid Nerweyi denen teröristin Afrin'de çocuklar katlediliyor diye Almanya'da Başabakan Binali Yıldırım'a ve basına gösterdiği fotoğraf 2016 yılı Halep'in bombalanması sırasında çekilen fotoğraf olduğu ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 07:17
  1. başbakan binali yıldırım
  2. Almanya
  3. YPG
  4. PKK

YORUM YAZ

  • YavuzYavuz1 sa önce
    Bi millet bu kadarmı sahtekar, bu kadarmı adi olur ya. İsrail bayrağına bile secde ettliler. Allah topunuzu kahretsin yahudinin ençikleri.
  • SalihaSaliha1 sa önce
    Şu cuma hörmetine Allahim sen bu vatan hayinlerinin cezasini en ağir şekilde ver!
  • MEHMET AKİF EŞKİMEHMET AKİF EŞKİ1 sa önce
    adam .... çocuğu olursa biz ne yorum yapalım. eğer rabbim kabul ederse kahru perişan olsunlar. o çocuklara yaptıkları gibi gebersinler. yaşasın cehennem
  • Ömer GençÖmer Genç1 sa önce
    KK gibi işte at yalanı ortaya sonrada ama sen de git kendini akla de...Nasıl bir haysiyetsizliktir almış başını gidiyor...
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