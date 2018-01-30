YPG-PKK bağı bir kez daha kanıtlandı

Operasyon ilerledikçe bölücü terör örgütü mensuplarının aralarındaki bağları gösteren yeni görüntüler ortaya çıkıyor. Dün yapılan operasyonda Kuni Tepe bölgesinde öldürülen YPG’li teröristin üzerinden çıkan teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu kimlik kartı aralarındaki bağlantıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Ayrıca Burseya Dağı’nda teröristlerin Türk askerinin karşısında durabilmek için cesaret hapı kullandığı görüldü.