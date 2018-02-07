YPG neden sivillere saldırıyor? Abdullah Ağar sinsi planı anlattı

Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra sivil yerleşim yerlerine 100 civarında saldırı düzenleyen terör örgütü YPG'nin hedefi ne? YPG/PKK, neden Kilis, Reyhanlı, Azez gibi yerleşim yerlerini ve İdlip-Atme gibi sığınmacı kamplarını hedef alıyor? Dünya kamuoyunda olumsuz algı oluşturma riski bulunan bu hamlelerin amacı ne? Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, yorumladı:

1- Devleti ve Silahlı Kuvvetleri tahrik etmek, harekatı aceleye getirmek, karar vericileri hataya zorlamak.

2- Harekatın önceliklerini, yönünü ve hassasiyetlerini değiştirmek.

3- Harekatın hızını, dengesini ve insicamını bozmak.

4- Taktik atılımları istediği yönlere kanalize etmek.

5- Toplumda huzursuzluk ve gerginlik yaratmak.

6- Toplumun harekata verdiği desteği azaltmak ve gevşetmek,

7- Tahrik ederek "Sivil hassasiyetleri" köreltmek,

8- Etnik ve mezhebi kırılganlık üretmek, var olanları derinleştirmek,

9- Canı da fena yanmış durumda. Artık nasıl olursa olsun, bir yerlere, bir şeylere zarar vermek istiyor. Şu ana kadar giriştiği sayısız sızma girişimlerinden hiçbirinde muvaffak olamadı. Harekatın gidişatını etkileyecek, taktik ya da operasyonel bir başarı üretemedi. O kadar yoğun tahkimata, sofistike ve konvansiyonel silaha, binlerce teröriste ve on binlerce patlayıcı düzeneğine rağmen, bireysel ve mevzisel birkaç fotoğrafla yetiniyor, bunlar üzerinden propaganda yapmaya çalışıyor. Sadece angaje yazılı ve görsel medya üzerinden algı ve tahrik operasyonları yapabiliyor.