YPG mevzileri imha edildi

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı Azez meskun mahalli güneyi Maranaz bölgesinde bulunan ÖSO unsurlarına yönelik olarak PYD/YPG/PKK mensubu teröristler tarafından 27 Haziran 2017 tarihinde akşam saatlerinde Doçka silahı ile taciz atışı gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, yapılan taciz atışlarına bölgede bulunan ateş destek vasıtaları kullanılarak misliyle karşılık verildiği ve tespit edilen hedeflerin imha edildiği/etkisiz hale getirildiği bildirildi.