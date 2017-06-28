Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

YPG mevzileri imha edildi

TSK, Suriye’de ÖSO birliklerine Doçka silahı ile tacizde bulunan PYD/YPG/PKK mensubu teröristlerin mevzilerinin ateş altına alınarak imha edildiğini açıkladı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:08
YPG mevzileri imha edildi

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı Azez meskun mahalli güneyi Maranaz bölgesinde bulunan ÖSO unsurlarına yönelik olarak PYD/YPG/PKK mensubu teröristler tarafından 27 Haziran 2017 tarihinde akşam saatlerinde Doçka silahı ile taciz atışı gerçekleştirildiği kaydedildi. Açıklamada, yapılan taciz atışlarına bölgede bulunan ateş destek vasıtaları kullanılarak misliyle karşılık verildiği ve tespit edilen hedeflerin imha edildiği/etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:08
  1. Suriye
  2. PKK
  3. Ordu
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. TSK
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ/PDY davasında tanıklar dinleniyor
    1. FETÖ/PDY davasında tanıklar dinleniyor
    2. Çukurova’da yangın tatbikatı
    3. Arnavutluk'ta Sosyalist Parti kazandı!
    4. Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı..
    5. Harran’ın asfalt sorunu çözüme kavuşuyor
    6. Seyhan’da oluklu asfalt dönemi
    7. Kuş otelinde yeni türler ortaya çıktı
    8. Gaziantep’te 58 kilo uyuşturucu ele..
    9. Susuz’da trafik kazası: 7 yaralı
    10. UEFA, Beşiktaş'ın itirazını 13..
    11. Üsküdar’da erkek cesedi bulundu
    12. Perinçek'e tokat gibi sözler: 80..
    13. Avrupa’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
    14. TİKA, Çad’a mesleki teknik eğitim..
    15. Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu..
    16. Kahramanmaraş’ta takla atan otomobil..
    17. Atıl durumdaki belediyeye ait halı..
    18. Erdoğan: ABD teröristlerle anlaştı..
    19. Samsun’da fındık rekolte çalışmaları..
    20. Yaralanan yakınlarını takip ederken..
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!