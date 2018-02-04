YPG işgalindeki Tel Abyad'ta kirli 'Türkiye' oyunu!

Terör örgütü PYD/PKK, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nda uğradığı hezimeti gizlemek, operasyonun odağını değiştirmek için provokatif eylemlere başladı. Kobani’deki gibi propaganda malzemesi de bulamayan örgüt, en büyük destekçileri olan ABD’nin askeri üssünün bulunduğu Tel Abyad’dan Akçakale’ye taciz atışlarına başladı. ABD ile Türkiye’yi karşı karşıya getirmeye çalışan örgüt yeni provokasyonlarla tabanına “birçok yerde eylem yapabiliyoruz, güçlüyüz” mesajı verme çabası da güdüyor.

AKÇAKALE'DE SICAK SAATLER

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’de sıkışan terör örgütü PKK/PYD, operasyon odağını değiştirmek için provokatif eylemlere yöneldi. Terör örgütü 4 gün önce Akçakale sınır kapısının Tel Abyad tarafına paçavralarını astı. Önceki gün de Akçakale’ye yoğun bir taciz ateşinde bulundu. TSK, angajman kuralları gereği misliyle karşılık verdi, ilk belirlemelere göre 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İKİ AMACI VAR

Uzmanlar, ABD üslerinin bulunduğu Tel Abyad’dan yapılan provokasyon girişimlerini “Terör örgütü ABD’yi arkasına alıp, taciz atışları yapıyor. Türkiye ile ABD’yi karşı karşıya getirmek istiyor. Bir başka amacı da Afrin’e yoğunlaşan ilginin odağını dağıtarak, oradaki teröristlerin üzerindeki baskıyı hafifletmek istiyor” diye değerlendirdi.

KURŞUN ATMADAN ELE GEÇİRDİLER



Uzmanlar, örgütün Kobani’de uluslararası alanda yaptığı propagandayı Afrin’de yapamadığına da dikkat çekiyor. Değerlendirmeye göre; örgüt Afrin dışındaki yerlerden taciz eylemleriyle “birçok yerdeyiz” mesajını tabanına vermek istiyor. Hakim oldukları birden fazla alanda, Afrin’deki hezimeti gözden kaçırmaya çalışıyor. Tel Abyad, nüfusunun tamamına yakını Arap olan bir yer. PYD, 2015 yılında DEAŞ’tan tek bir kurşun sıkmadan burayı ele geçirmişti.

Halk muhafazakar Arap unsurlardan oluştuğu için kendilerine ÖSO’cu Burkan El Fırat’ı paravan yaparak şehirde hakimiyet sürmeye çalıştılar. Terör örgütü, çoğunlu

AMERİKAN ASKERİ ÜSSÜ VAR

ABD Haseke’de (Rumeylan), Kobani, Harapşık, Tel Abyad, Ayn-el İsa, Mebruka, Tel Baydar, Rumeylan, Hekli Ciblis bölgesinde yer alıyor. ABD, “sınır savunma birlikleri” adı altında bu bölgelerde PKK/PYD unsurlarından bir ordu kurmak için eğitim faaliyetleri de veriyor. Amerika terör örgütüne 5 bin tır ve iki bin uçak dolusu yüksek teknolojili ağır silahlar vermişti.