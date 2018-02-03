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YPG de FETÖ ağzıyla konuşuyor

ABD’nin maşası terör örgütleri, Fetullahçı Terör Örgütü, Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve PKK/YPG işbirliği devam ediyor.

03 Şubat 2018 Cumartesi 15:04
YPG de FETÖ ağzıyla konuşuyor

GÖKSEL ÇAĞLAV/ANKARA  FETÖ terör örgütünün 17/25 Aralık hain darbe girişimi sırasındaki montaj kasetleri ile yapmaya çalıştığı bozgunculuğu, YPG de kullanmaya başladı. YPG’nin sözde dış ilişkiler sorumlusu Redur Xelil, Kilis ve Hatay’da sivillere karşı yaptıkları saldırıları inkar ederek, suçu Milli İstihbarat Teşkilatı’nın üzerine atmaya çalıştı. Xelil terör örgütlerine yakın ajans ve medya organlarına yaptığı açıklamada, sivilleri karşı saldırı düzenlemeyeceklerini belirterek, “Kilis ve Reyhanlı gibi sivil yerleşim birimlerini hedef almadık ve bundan sonra da almayacağız. Bu tür saldırılar bizzat Türk istihbaratı tarafından gerçekleştiriliyor” yalanını ortaya attı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 15:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Size Kimse İnanmıyor. Yalancı Şerefsizler. Hiç Şüphesiz.
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