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YPG bölgesine uzanan bir tünel bulundu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir mezarlık içerisinden Suriye sınırına kadar uzanan tünel ortaya çıkarıldı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:27
YPG bölgesine uzanan bir tünel bulundu

Alınan bilgiye göre, geçen yıl PKK'lıların çukur kazıp, barikat kurduğu ve saldırılar gerçekleştirdiği Zeynel Abidin Mahallesi'ndeki Kanika Mezarlığı'nda güvenlik güçlerince tünel tespit edildi.

Yapılan incelemede tünelin mezarlık içerisinden geçtiği, Suriye sınırına uzandığı ve kanalizasyon hattına bağlandığı, söz konusu kanalizasyon hattının sınırdaki mayınlı bölgeye çıktığı belirlendi.

Güvenlik güçleri, PKK'nın tüneli, silah, mühimmat ve uyuşturucu ile mensuplarının geçişinde kullandığını değerlendiriyor.

Nusaybin ilçesinde 3 Kasım 2016'da Suriye'nin Kamışlı kentinde faaliyet gösteren PKK ve YPG mensuplarınca ilçeye kadro ve malzeme aktarmak maksadıyla kazıldığı tespit edilen toplam 400 metre uzunluğunda ve sınırı 50 metre geçen tünel bulunmuştu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:27
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