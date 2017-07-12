YPG ateşle oynuyor! Arap- Kürt çatışmasına doğru

ABD'nin desteğiyle Rakka'yı kuşatan terör örgütü, kentte uzun vadeli planları gereği mezhepsel gerilimi tırmandırıyor. Ülkenin kuzeyi ve doğusundaki bazı köylerde Araplar'ı evlerinden çıkaran YPG'liler, Arap gençlere DEAŞ'lıların yerlerini söylemeleri için işkence yapıyor. Bölge halkı, teröristlerin Rakka ve çevresiyle ilgili niyetleri konusunda endişe duyuyor.

Çoğunluğunu terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'lilerin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDF), Rakka'yı kuşatmış durumda. DEAŞ'ın fiili başkentine doğru ilerleyiş sürerken, Araplar arasında gerilim artıyor. Zira bölge halkı, YPG'lilerin Rakka ve civarıyla ilgili uzun vadeli niyetleri konusunda endişeli.

Rakkalı Araplar, DEAŞ teröristlerinden kurtulmak istiyor ancak YPG’nin toprak talep etmesine karşı da temkinliler. Rakka ağırlıklı olarak Arap nüfusa sahip.

Endişe, bu hafta DEAŞ saldırılarından geri çekilen Arap güçlerinin, SDF saflarından ihraç edilmesiyle daha da arttı. YPG'lilerin Arap gençlere kötü muamelesi de mezhepsel gerilimi tırmandırıyor.

TEKME VİDEOSU DOĞRULANDI

30 Haziran’da YPG üniformalı iki askerin, DEAŞ militanlarının yerini söylemeye zorlamak için Arap iki kişiyi tekmelemesi ve ezmesini gösteren bir video infiale yol açtı. Videoda, Rakka’nın batısında gözaltına alınanlar, DEAŞ’lıların yerini bilmediklerini tekrarlıyor.

Kayda alınan YPG askerleri de aslında Arap ancak bu da bu çirkin olaya yönelik öfkeyi azaltmıyor. Görüntülerin gerçek olduğunu doğrulayan YPG’liler, "Olayın failleri yasaları ve uluslararası kuralları çiğnedikleri için bu sorumsuz eylemlerinden dolayı hesap verecekler" açıklamasını yaptı.

Rakka operasyonuna Sünni Arap milislerin dahil olması da, yerel halkın Kürtlerle ilgili şüphelerini azaltmış değil.

MEZHEP SAVAŞI ÇIKARSA, DEAŞ'A YENİDEN KAPI ARALANABİLİR

Uzmanlar, DEAŞ’dan sonra istikrarı sağlama ve insan hakları ihlallerinden kaçınmanın, Rakka’nın geleceği ve Suriye’nin kuzeyinde DEAŞ’ın direnişini uzatma olasılığını yakından etkileyeceğini söylüyor. Aylardır yaptıkları uyarı, YPG'liler DEAŞ sonrası Rakka’da Araplarla ve aşiretlerle işbirliği yapmazsa, mezhepsel çatışmalar çıkabilir. Bu da yeniden DEAŞ'a kapı aralanması olur.

Washington’daki düşünce kuruluşu Tahrir Ortadoğu Politikası Enstitüsü'nden Hassan Hassan, Kürtlerle Araplar arasındaki güven eksikliğinin sonucunun, radikal teröristlerin temizlenmiş bölgelere yeniden dönme çabası olacağına dikkat çekiyor.

ARAPLAR EVLERİNDEN ÇIKARILDI

1970’lerde Beşar Esad'ın babası Hafız Esad, Arap aileleri Rakka'ya yerleştirmiş ve bazı Kürtleri kentten çıkarmıştı. Rakkalı Araplar’ın şimdiki korkusu, Kürtler’in bugün fırsattan istifade ederek genişlemesi. Bu da nüfus dağılımının yeniden alt üst olması demek. Halihazırda YPG'liler zaten ülkenin kuzeyi ve doğusundaki bazı köylerde Araplar'ı evlerinden çıkarmış durumda.

AKRABALARA DA AYNI DAMGA

Rakka sakinlerinin bir endişesi de, operasyona katılan birliklerin bölgede yaşayan sivilleri de DEAŞ sempatizanı olarak görüyor olması. Yerli DEAŞ militanlarının akrabalarına da aynı damga vuruluyor.

'Rakka Sessizce Katlediliyor' adlı bir grubun, YPG'lilerin bölgedeki köylere baskın yaptığı ve genç erkekleri gözaltına aldığı iddiası da bu endişelerin kanıtı. Gözaltına alınanlar ya çalışma kamplarına gönderiliyor ya da YPG'ye katılmaya zorlanıyor. Eylemci grup, gözaltındakilere eğer YPG'ye katılmazlarsa, ailelerinin yanına dönemeyeceklerinin söylendiğini bildiriliyor.