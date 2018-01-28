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YPG arkasına bakmadan kaçıyor! Ölülerini bile almıyorlar

ÖSO bünyesinde 1. Magavir Tugayı Komutanı Basri Süleyman yaptığı açıklamada " Ele geçirdiğimiz köylerde PYD geri çekiliyor. Araziler PYD ölüleri ile dolu, örgüt ölülerini almadan kaçıyor. Sivil kıyafetler giyerek kaçmaya çalışıyorlar" dedi.

28 Ocak 2018 Pazar 09:01
YPG arkasına bakmadan kaçıyor! Ölülerini bile almıyorlar

Tünellerde gizlenen PYD’lilerin ani saldırılar gerçekleştirdiğini belirten ÖSO Komutanı Basri Süleyman, ''Operasyon başarıyla sürüyor. Afrin’e ilerleyişimiz devam ediyor. Sivil insanlara asla zarar vermiyoruz ama PYD sivilleri katlederek bizim üzerimizden kara propaganda yapıyor. Ele geçirdiğimiz köylerde PYD geri çekiliyor. Araziler PYD ölüleri ile dolu, örgüt ölülerini almadan kaçıyor. Sivil kıyafetler giyerek kaçmaya çalışıyorlar. PYD sivil halktan direnenlere de eziyet ediyor. PYD’den temizlediğimiz köylerdeki sivil halk bizleri sevinçle karşılıyor, operasyona destek veriyorlar. Türk askeri ile sürekli koordinasyon içindeyiz, tüm bilgileri birbirimizle paylaşıyoruz. Türkiye’deki sınır köyleri bizlere sıcak yemek gönderiyor ve sevgilerini hiç eksik etmiyorlar. Onlara da teşekkür ederim'' diye konuştu.

‘SİVİL HALKI KALKAN OLARAK KULLANIYOR’

ÖSO bünyesinde 1. Magavir Tugayı Komutanı Basri Süleyman açıklamasına şu sözlerle devam etti

''Afrin merkezine kadar girip terörden arındıracağız ve Kilis’i PYD’nin roketli saldırı tehdidinden kurtaracağız. Mücadelemiz kötü hava şartlarında devam ediyor. Afrin bölgesi yoğun patlayıcı ve tuzaklarla dolu. Kayıp vermemek için adım adım Afrin’e ilerliyoruz. Fırat Kalkanı’nda yüzlerce DEAŞ’lıyı bozguna uğrattık. Şimdi DEAŞ’tan kurtulan bölgelerde barış, huzur ve güvenlik var. PYD bölgesinde sıkışmış binlerce insan da terörden kurtulmanın sevincini yaşayacak. PYD, sivilleri kalkan olarak kullanıyor'' (Habertürk)

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 09:01
  1. YPG
  2. Afrin
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