YPG Kobani'de kan anonsları yaptırıyor
Zeytin Dalı operasyonu ile büyük darbe yiyen terör örgütü YPG, yaralı militanları için Kobani’de kan anonsları yaptırıyor.01 Şubat 2018 Perşembe 15:00
Türkiye’nin ÖSO birlikleriyle birlikte Afrin’e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 13’üncü gününe girdi. Operasyonda ağır kayıplar veren terör örgütü, yaralılar için Şanlıurfa’nın Suruçilçesinin karşısında bulunan Kobani’de kan toplamaya çalışıyor. Terör örgütü, hoparlörlerden sürekli anonslar yaparak halkı kan vermeye çağırıyor. Anonslar Türkiye tarafındaki Mürşitpınar’dan da duyuluyor.