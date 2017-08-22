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Yozgat'ta vicdansızlığın bu kadarı! Çöp poşetine koyup attı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, bir binanın girişinde çöp poşetine sarılı halde yeni doğmuş bebek bulundu.

22 Ağustos 2017 Salı 16:15
Yozgat'ta vicdansızlığın bu kadarı! Çöp poşetine koyup attı

Gültepe Mahallesi Şefaatli Caddesi Cem Sokak'ta bulunan bir binan girişinden ağlama sesi duyan Muharrem Karataş, dışarı çıktığında çöp poşetine sarılı halde yüz üstü bırakılmış bebek buldu.

Bebeği kucağına alan Karataş, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bebeği Yerköy Devlet Hastanesine götürdü. Yaklaşık 2-3 saat önce doğduğu ve göbek bağı dahi kesilmemiş erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

ANNE VE BABASININ BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Doktor ve hemşirelerin "Ramazan Can" ismini verdiği bebeğin anne ve babasının bulunması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

ÇÖP POŞETİNE SARILI, YÜZ ÜSTÜ BIRAKILMIŞ

Bebeği bulan Karataş, saat 07.00 sularında alt katlardan bebek ağlaması sesi duyduğunu belirterek, "Önce alt komşuların çocukları ağlıyor diye düşündüm. Daha sonra ağlama sesi kesilmeyince dışarı çıkıp baktığımda bina girişinde çöp poşetine sarılı ve yüz üstü bırakılmış bebeği gördüm. Hemen kucağıma alıp durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdim. Daha sonra bebeği ekiplere teslim ettim." dedi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 16:15
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