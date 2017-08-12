Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yozgat’ta trafik kazası: 2 kişi yaralı

Yozgat dört yol kavşağı alt geçidinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:27
Yozgat’ta trafik kazası: 2 kişi yaralı

Kaza öğle saatlerinde dört yol alt geçitte meydana geldi. Bir tırın alt geçitte trafiği sıkıştırması sonucu tıra çarpmamak için direksiyonu kıran 16 JFR 87 plakalı araç sürücüsü E. B. refüje çarparak dururken kazaya karışan diğer araç sahipleri 34 JD 1871 plakalı araç sürücüsü A. D. ise 58 AF 133 plakalı araç sürücüsü İ. K.’ye yandan çarparak durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik ekipleri ise kazayla ilgili incelemede bulundu.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:27
  1. YOZGAT
  2. KAZA
  3. 2 YARALI
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD şokta! OHAL ilan edildi...
    1. ABD şokta! OHAL ilan edildi...
    2. HDP’den Şehit Eren ile ilgili alçak..
    3. Ankara’da eylem için keşif yapıyordu…..
    4. Yozgat’ta trafik kazası: 2 kişi yaralı
    5. Beşiktaş’ta Pazartesi günü bu yollar..
    6. 13 yıl sonra zaferi getiren gol! 1-0
    7. Sivas'ta 3 ayda bir aldıkları yaşlılık..
    8. Türkiye ile katar anlaştı… İmzalar..
    9. Siirt'te dehşet! Ayakları zincirle..
    10. Nepal’de selden 18 kişi hayatını..
    11. İnstagram kullanıcılarına müjde!
    12. Güneş yeni rekorlar peşinde...
    13. Galatasaray'a yeni şort sponsoru
    14. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur..
    15. Londra'da bir tarihi başarı daha!
    16. Sakarya'da 'ByLock' operasyonu: 16..
    17. Eylem amaçlı keşif yapan terörist..
    18. Balkayalar'da 5 terörist öldürüldü
    19. Mardin'de hareket halindeki araç, alev..
    20. Amasya’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    Karacasu’da nikahtan 20 gün sonra evli olmadıklarını öğrendiler
    Karacasu’da nikahtan 20 gün sonra evli olmadıklarını öğrendiler
    Çinliler o bitki için Türkiye'ye geldi! Adını Erdoğan koymuştu...
    Çinliler o bitki için Türkiye'ye geldi! Adını Erdoğan koymuştu...
    Türkiye'nin duvarı Almanların canını sıktı
    Türkiye'nin duvarı Almanların canını sıktı
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...