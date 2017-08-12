Yozgat’ta trafik kazası: 2 kişi yaralı

Kaza öğle saatlerinde dört yol alt geçitte meydana geldi. Bir tırın alt geçitte trafiği sıkıştırması sonucu tıra çarpmamak için direksiyonu kıran 16 JFR 87 plakalı araç sürücüsü E. B. refüje çarparak dururken kazaya karışan diğer araç sahipleri 34 JD 1871 plakalı araç sürücüsü A. D. ise 58 AF 133 plakalı araç sürücüsü İ. K.’ye yandan çarparak durabildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerine gelen trafik ekipleri ise kazayla ilgili incelemede bulundu.