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Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

07 Ocak 2018 Pazar 20:22
Yozgat’ta trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İhsan Alparslan (22) yönetimindeki 66 LP 091 plakalı otomobil, Sorgun-Karalık yolu Sarıçiçek mevkisinde Sabit Yiğit'in (38) kullandığı 66 LP 074 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüleri yaralanırken, Sabit Yiğit'in kullandığı araçta bulunan Fadime Yiğit (21) olay yerinde hayatını kaybetti.

Çayözü köyü yakınlarında ise Adem Küçükdeveci (34) yönetimindeki 06 HC 0513 plakalı kamyonet devrildi.

Kazada sürücü Adem Küçükdeveci ile yanında bulunan İbrahim Aksan (40) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ambulansları ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 20:22
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