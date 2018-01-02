Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yozgat'ta sahte diplomayla 17 yıl öğretmenlik yaptı!

Yozgat'ta 17 yıldır sahte diploma ile lisede edebiyat öğretmenliği yaptığı belirlenen kişi, görevine son verilerek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

02 Ocak 2018 Salı 15:13
Yozgat'ta sahte diplomayla 17 yıl öğretmenlik yaptı!

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan incelemede, Yozgat'ta çeşitli liselerde 17 yıldır edebiyat öğretmenliği görevinde bulunan B.G.'nin diplomasının sahte olduğu tespit edildi.

Eğitim fakültesinin 4. sınıfından ayrıldığı belirlenen B.G., görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca B.G. hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 15:13
  1. Yozgat
  2. GÜNCEL Haberleri
  • ahmetahmet1 sa önce
    geçenlerde de bir sahte öğretmen vardı. hakkınsa delil yetersizliği nedeniyle ceza almamıştı. yıllarca sahte öğretmenlik yapıyor.. ceza için nasıl bir delil gerekiyorsa...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yeni yılın ilk işlem gününde piyasalarda sert hareket
  1. Yeni yılın ilk işlem gününde..
  2. 'Dünyanın zirvesi'ne yalnız tırmanmak..
  3. Erdoğan Abdullah Samet Demir'in..
  4. Gözaltına alınmıştı... İlk kez ortaya..
  5. Türkiye'de yapılıyor! Dünya peşine düştü
  6. İngiltere’yi zor bir yıl bekliyor
  7. O teröristin nasıl kaçtığı deşifre oldu
  8. Hapisten çıkar çıkmaz mezarına koştular
  9. Yüzlerce kilo kabloyu çalmaya..
  10. Antalya’nın sosyete pazarı küle döndü
  11. 'Terör örgütü PKK önce silah bıraksın'
  12. Gürcistan hamsisi tezgahta
  13. Beşiktaş KAP'a bildirdi! 96 milyon..
  14. Türkiye rekorunu tazeledi! Sadece bir..
  15. O ülkede siyah renkli arabalar..
  16. Terörist itiraf etti: Yemeklere..
  17. Süre verdiler.. İran'da kritik açıklama
  18. Türkiye ve Muhaliflere karşı kirli..
  19. Edirne'de FETÖ şüphelisi 7 kişi..
  20. Arabulucuya gitmeyenin davası kabul..
'Cumhurbaşkanının şakağına silah dayadılar...'
'Cumhurbaşkanının şakağına silah dayadılar...'
Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
Suudi Arabistan'da petrol suyunu çekti! Tarihlerinde bir ilk...
İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
İran'da sıcak gelişme! Ruhani söz verdi
Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
Gül’den dikkat çeken ziyaret… Peki yanında kim vardı?
500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü
500 bin kişi çalıştırıyordu, Dünya devinin CEO'su ve ailesi feci kazada öldü

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
Üzücü görüntü! Sadece 8 kişi uğurladı...
Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!
Bay Abdullah Gül nezdinde Gezicilerden beteriz!