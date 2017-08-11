Yozgat’ta otomobil tıra çarptı: 2 ölü

Kaza, Sorgun Şeker Fabrikası köprülü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sorgun istikametinden Sivas istikametine gitmekte olan 71 yaşındaki Abdullah Işık idaresindeki 66 LY 226 plakalı otomobil, Şeker fabrikası köprülü kavşağından dönmek isteyen 45 yaşındaki Diyat İpek, idaresindeki 34 HH 2879 plakalı tıra yandan çarptı. Kazada sürücü Abdullah Işık ve aynı araçta bulunan eşi Kadriye Işık (69) olay yerinde hayatını kaybetti.

Tır sürücüsü Diyat İpek, jandarma tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alınırken, araç içerisinde sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşıları sonucunda araçtan çıkarılarak Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.