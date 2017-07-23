Yozgat’ta halk otobüsü şoförlerine stres eğitimi verildi

Yozgat Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kent Park Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Yozgat’ta görev yapan halk otobüsü şoförlerine, ulaşım hizmetlerinde stres yönetimi ve adabı muaşeret başlıklı eğitim verildi. İki gün süren programda yolcularla şoförler arasında gündelik ilişkiler içerisinde yaşanan problemlerin çözüm yolları eğitmen Özlem Yurdanur tarafından verildi.

Vatandaşlar ile halk otobüsü şoförlerinin iletişimini sağlamak amacıyla yaklaşık 2 saat süren eğitimlerde öfke kontrolü, trafikte kalite ve verimlilik, stres yönetimi ile moral ve motivasyon eğitimleri program kapsamında şoförlere anlatıldı.