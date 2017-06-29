Yozgat’ta çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor
Yozgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, havaların ısınmasıyla birlikte park ve caddelerde çiçeklendirme çalışmalarına hız verdi.29 Haziran 2017 Perşembe 14:47
Yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde Yozgat Belediyesi, çiçeklendirme ve çimlendirme çalışmalarına hız vermeye başladı. Belediye ekipleri şehir merkezinde vatandaşların sıklıkla kullandığı caddelere, kaldırım ve yürüyüş yollarına çeşit çeşit çiçek dikiyor.
Yozgat Belediyesi Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, şehrin temizlik ve düzeni kadar çevrenin de çok önemli olduğunu belirterek “Cadde ve park alanlarında vatandaşlarımızın sıklıkla kullandıkları alanlarda çiçeklendirme çalışmalarımız tüm hızla devam ediyor.Her sene olduğu gibi bu yaz da çiçek dikimleri yapıyoruz” dedi.