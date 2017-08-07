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Yozgat’ta 2 DEAŞ’lı enselendi

Yozgat'ta DEAŞ üyesi oldukları ileri sürülen iki Irak uyruklu şahıs, hücre evine yapılan baskınla yakalandı.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:12
Yozgat’ta 2 DEAŞ’lı enselendi

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir hücre evine yapılan baskında terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddia edilen Irak uyruklu O.M. ve K.M isimli 2 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Firar durumunda bulunan R.M. isimli şahıs ise İzmir’den Yunanistan’a kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsın, Yozgat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 16:12
  1. YÜZGAT
  2. DEAŞ
  3. OPERASYON
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