Yozgat’ta 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

Türkiye ve Yozgat’ta 15 Temmuz Darbe gecesi ve sonrasında yaşanan olayların fotoğraflandığı serginin açılışını Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yaptı. Açılışa Bakan Bozdağ’ın yanı sıra Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan ve vatandaşlar katıldı.

Toplam 110 fotoğrafın yer aldığı sergide 15 Temmuz gecesi ve sonrası çekilen Türkiye geneli 70, Yozgat’tan ise 40 fotoğraf yer aldı.

Kamuoyunun hafızasını taze tutmak amacıyla açılan serginin 1 hafta boyunca halka açık olacağı belirtildi.