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Yozgatspor’dan görkemli açılış

Yeni sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan Yozgatspor 1959 FK, Çorum Belediyespor ile yapılan açılış maçıyla birlikte taraftarının karşısına çıktı.

20 Ağustos 2017 Pazar 16:05
Yozgatspor’dan görkemli açılış

Yozgatspor’un efsane oyuncuları Cihat Arslan ve Nazmi Erdener’in katılarak şampiyonluk ruhunu canlandırdığı, Mümin Sarıkaya ve Kent Orkestrası’nın konser verdiği açılış maçında Yozgatspor Çorum Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı

Kadrosunu büyük ölçüde yenileyen Yozgatspor’un oyuncuları, stadyumu dolduran taraftara tanıtıldı. Daha sonra kırmızı siyahlı teknik ekip ve oyuncular sezon açılışı anısına fotoğraf çektirdiler. Afyon’da oynadığı 4 hazırlık maçında sadece tek yenilgi alan Yozgatspor, Üçüncü Lig ekiplerinden Çorum Belediyespor karşısında da iyi bir mücadele sergiledi. Yozgatspor, maçın ilk yarısını kalesinde gördüğü golle 1-0 yenik kapatsa da Hakkı Tosun’un ikinci yarıda attığı golle karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Karşılaşmayı Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Belediye Başkanı ve Yozgatspor Kulübü Başkanı Dr. Kazım Arslan, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve Çorum Belediyespor Kulüp Başkanı Zeki Gül ve taraftarlar takip etti.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 16:05
  1. Afyon
  2. Yozgat
  3. Sarıkaya
  4. Çorum
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