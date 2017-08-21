Yozgatspor kupa maçına hazır
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grup’ta mücadele edecek Yozgatspor 1959 FK, Ziraat Türkiye Kupası 1.tur eleme maçında yarın Fikret Karabudak Stadyumu’nda MKE Kırıkkalespor ile karşı karşıya gelecek.21 Ağustos 2017 Pazartesi 22:40
Kupa mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayan Yozgatspor 1959 FK, bugün karşılaşmanın oynanacağı Kırıkkale’ye giderek maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı-siyahlılarda morallerin yüksek olduğunu belirten Teknik Direktör Memduh Fidan, hedeflerinin MKE Kırıkkalespor’u kupada saf dışı bırakmak olduğunu söyledi.