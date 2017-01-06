Yozgatlı uzman çavuş şehit oldu

Şırnak’ta bugün EYP’nin patlaması sonrası şehit olan askerlerden birinin 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Faruk Yüksel olduğu öğrenildi. Yozgatlı şehidin Çekerek İlçesi’ndeki baba evine şehadet haberi ulaştı.
Türk bayrakları asılan baba evinde yas var. Baba evine gelen İlçe Kamakamı, Belediye Başkanı ve İl Jandarma Komutanı acı haberi baba Murat Yüksel’e verdi.
Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Faruk Yüksel’in eşinin ve çocuklarının Siirt’te olduğu belirtildi.
Yozgat şehidini yarın ikindi namazına müteakip Çekerek’te kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verecek. Şehidin şehadet haberini duyan komşuları baba evinin önünde toplanıp acılarını paylaştılar.