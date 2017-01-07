Yozgat şehit acısıyla yandı!

Şırnak Küpeli dağında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 29 yaşındaki uzman çavuş Faruk Yüksel’in acı haberi, Yozgat’ın Çekerek ilçesindeki baba evine ulaştı. Şehit Yüksel'in haberi Kaymakam Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Bedrettin Bozkurt ve İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım tarafından ailesine bildirildi. Acılı baba Murat ve annesi Fendiye Yüksel gözyaşlarına boğulurken, şehidin baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı.
Haberinin ilçede duyulmasının ardından şehit evi taziyeye gelenlerle dolup taştı. Gülbahar Yeksel ile evli, 5 yaşında Yiğit Murat ve 2 yaşında Eylül Naz isimli 2 çocuğu bulunan şehit uzman çavuşın cenazesi, yarın ikindi namazının ardından Çekerek ilçesinde toprağa verilecek.