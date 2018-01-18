YouTube'dan Youtuber'ları üzecek haber

Yeni kurallarla YouTube çalışanları, reklam ücretinin daha pahalı olduğu en popüler videoları bizzat gözden geçirecek.

KRİTERE GÖRE REKLAM

BBC'nin haberine göre, artık YouTube'daki videolara, yayınlayanın iki kriteri yerine getirmemesi halinde reklam eklenmeyecek. Youtuber'ların yayınlarına reklam ekleyebilmesi için en az bin abone sayısına sahip olması ve yayınladıkları içeriğin son bir yılda asgari 4 bin saatten fazla izlenmesi gerekiyor.

YouTube yeni uygulamanın 9 ay önce belirlenen toplam 10 bin görüntülenmeden "daha yüksek bir standart" olduğunu açıkladı.