YouTube'dan para kazanmak artık daha zor!

YouTube'dan gelen son açıklamaya göre video yayıncılarının platform üzerinden para kazanması artık daha çok kritere bağlı olacak. Ek olarak, platformda reklam ücretinin daha pahalı olduğu en popüler videoların, çalışanlar tarafından manuel olarak kontrol edileceği de belirtildi.

İNTİHAR EDEN KİŞİ VİDEOSU YÜKLENMİŞTİ!

Bu adım, bazı reklam verenlerin boykotu ve bir intihar etmiş bir kişiyi gösteren videonun popüler bir vlogger (video blogger) tarafından YouTube'a yüklenmesinin tepki çekmesinin ardından geldi.

İnternet devi Google'a ait olan platform, videoyu yayından kaldırmakta geç kalmakla eleştirilmişti. Sosyal medya uzmanı Mark Mulligan "Google, bu tarz videolar konusunda önceden önlem almak yerine, olduktan sonra tepki verdiği izlenimini yaratıyor. YouTube, hızlı davranma konusunda kendini geliştirmeli" diyor.

REKLAMLANDIRMA İÇİN YENİ KRİTERLER

Yeni stratejiye göre, yayıncılar, yükledikleri videolardan reklam geliri elde edebilmek için şu kriterleri karşılamak zorunda:

Yayıncının kanalının en az 1000 abonesi bulunmalı

Kanalındaki videolar geçmiş 12 ay içinde 4 bin saatten fazla izlenmiş olmalı

YouTube'un 9 ay önce getirdiği son kriterlere göre, yayıncıların reklam geliri kazanabilmesi için, kanallarındaki içeriklerin 10 bin saatten fazla izlenmiş olması gerekiyordu. Geçen yıl getirilen yeni kurallara göre ayrıca bazı konu başlıkları, reklamlandırılma kapsamından çıkarılmıştı.

200'den fazla reklam verenin, reklamlarının nefret söylemi ya da başka radikal içerik taşıyan videolarda gösterilmesinden şikayet edip reklamlarını geri çekmesi üzerine atılan bu adım, yayıncıların tepkisini çekmişti.

10 BİNDEN FAZLA YOUTUBE ÇALIŞANI GÖREVLENDİRİLECEK

Yeni stratejinin bir diğer ayağını da Google Preferred servisinin işleyişindeki değişiklik oluşturuyor.

Bu servis, reklam verenlere ek ücret karşılığı, 18-34 yaş aralığındaki izleyicilerin en çok izlediği videolara reklam verme olanağı sağlıyor.

Şu ana kadar bu sistem otomatik işliyordu. Ancak YouTube artık bu videoların çalışanlar tarafından manuel olarak kontrol edileceğini açıkladı.

Bu kategoriye giren içeriğin tümünün Mart ayı sonuna kadar kontrol edilmiş olması planlanıyor.

YouTube daha önce yaptığı açıklamada da, 10 binden fazla çalışanının 2018 sonuna kadar videoları gözden geçirmekle görevlendirildiğini belirtmişti.

Uzmanlara göre bu önlem daha önce alınmış olsaydı, vlogger Logan Paul'un Japonya'da intihar etmiş bir kişinin cesedini gösterdiği video, yayına sokulmayabilirdi.

15 milyon takipçisi bulunan 22 yaşındaki Amerikalı vlogger'ın videosunun kaldırılması 24 saatten uzun sürmüş ve bu süre içinde video yaklaşık 7 milyon kez izlenmişti.

Ancak sosyal medya uzmanı Mark Mulligan, YouTube'un daha temel bir sorunla karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor: "Logan Paul olayı gösterdi ki, özellikle onun gibi genç yayıncılar, geleneksel medyadaki meslektaşlarının sahip olduğu yapıdan yoksun: bu yayıncıların tavsiye ve rehberlik alacağı yapı eksik."

Forbes dergisine göre Logan Paul 2016 yılında YouTube'dan yaklaşık 12.5 milyon dolar gelir elde etmişti.