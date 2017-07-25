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YouTube'dan Müslümana hakarete ödül vereceklerdi!

Kanada'nın Ontario eyaletinde YouTube'dan Müslüman öğrencilerin cuma vaazlarındaki "nefret söylemlerini" kaydedene para ödülü teklif eden Johnston, nefret suçu işlemekle suçlanıyor

25 Temmuz 2017 Salı 15:59
YouTube'dan Müslümana hakarete ödül vereceklerdi!

Kanada'nın Ontario eyletine bağlı Missigua kentinde sosyal medya aracılığıyla Müslümanlara karşı nefret suçu işlemekle suçlanan bir kişi hakkında adli kovuşturma başlatıldı.

Ontario eyaletinin güneyinin güvenliğinden sorumlu olan Peel Bölgesi emniyetinden yapılan açıklamada, video paylaşım sitesi YouTube'dan şehirdeki Müslüman öğrencilerin cuma vaazlarındaki "nefret söylemlerini" kaydedene para ödülü teklif eden Kevin J. Johnston adlı şahsın nefret suçu işlemekle suçlandığı belirtildi.

Kanada kamu yayıncılık kurumu CBC'e konuşan Polis Sözcüsü Çavuş Josh Colley, beş ay süren soruşturmanın ardından şüphelinin gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarıldığını açıkladı.

Colley, "Burada şehirdeki Müslüman topluluk hedef alındığından, konu hepimizi ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.

Son seçimlerde belediye başkanlığına aday olan Johnston'ın, ayrıca İslamofobi karşıtı bir tasarının Temsilciler Meclisinde kabul edilmesine öncülük eden Missigua'dan Müslüman milletvekili İkra Halit hakkında sosyal medyada "İkra Halit düşman olarak Kanada'dan sınır dışı edilmeli." ifadelerini kullandığı bildirildi.

Olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kanada Müslüman Konseyi bölge temsilcisi Rabia Kadir, "Şehirdeki Müslümanlar kendilerine karşı nefreti ve şiddeti teşvik etmenin bir karşılığı olduğunu bilmenin verdiği güvenle, artık rahat uyku uyuyabilecek" dedi.

Johnson'ın martta YouTube hesabından Müslüman öğrencilerin ses kayıtlarına bin dolar para ödülü vereceğini açıklamış, ardından kanalın YouTube tarafından tedbiren kapatılmasından hemen önce ödülü 2 bin 500 dolara çıkarmıştı.

Olay sonrası şehir yönetimi bölgedeki okul idarelerini olası gizli kayıt girişimlerine karşı ihtiyatlı olmaları konusunda uyarmıştı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 15:59
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