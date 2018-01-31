YouTube'dan devrim gibi karar!

Dünyanın en çok kullanılan video platformu YouTube, kullanıcılarının beklediği özelliği sonunda yayınlamaya başladı. İnternetin gelişim süreci ve fiyatları bildiğiniz gibi bazı kullanıcıları zor durumda bırakabiliyor. YouTube ise bu sorunu ortadan tamamen kaldırıyor.

Kullanıma sunduğu yeni özellik ile birlikte kullanıcılar artık YouTube videolarını indirebilecek ve internetin olmadığı yerde yasal sorunlara takılmadan müziğini dinleyebilecek, takip ettiği dizileri izleyebilecek. Ayrıca istediği videoyu istediği kalitede indirebilecek.

Şimdilik sadece Hindistan, Irak ve Lübnan’da kullanıma sunulan özellik, yakın zamanda Amerika ve Avrupa’da da kullanıma sunulacak. Buna ek olarak şimdilik Adndroid platformlarda çalışan bu özelliği yakın zamanda iOS platformlarında da kullanmak mümkün olacak.