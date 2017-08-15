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Youtube'daki 4 FETÖ videosu için karar verildi

Sosyal paylaşım sitesi Youtube'da farklı tarihlerde yayınlanan 4 video, FETÖ terör örgütünün propagandası yapıldığı gerekçesiyle erişime kapatıldı.

15 Ağustos 2017 Salı 12:35
Youtube'daki 4 FETÖ videosu için karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderdiği yazıda, 4 videoya erişim yasağı konulmasını talep etti.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Yazıda, Youtube'da "HerkulNagme" rumuzlu kullanıcı tarafından 28 Temmuz'da "Diyanet mi, rapor mu?", 6 Ağustos'ta "Süfyaniyet çağı, toplumsal cinnet ve hukuk mücadelesi (Bamteli)", 11 Ağustos'ta "Üçüncü Şeytanlık Faslı" ve 13 Ağustos'ta "Son şeytani senaryo (Bamteli)" adlı paylaşımlar yapıldığı belirtilerek, "Bu yayın içeriklerinin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesinde düzenlenen 'terör örgütü propagandası' suçu soruşturmaları kapsamında FETÖ/PDY'nin propagandasına yönelik olduğu anlaşılmıştır." denildi. 

MAHKEME ERİŞİMİ ENGELLEDİ
 
Başsavcılık yazısında, suç oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebinin bulunması gerekçesiyle yayınlarla ilgili erişimin engellenmesine karar verilmesi istendi. Talebi değerlendiren İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu paylaşımların içeriklerinin terör örgütü FETÖ/PDY'nin propagandasına yönelik olduğunun anlaşıldığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini kabul etti.

Hakimlik, söz konusu internet adreslerinde yer alan içeriğe, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 9. maddesi gereğince erişimin engellenmesine karar verdi. Söz konusu karar gereği için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 12:35
  1. FETÖ
  2. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Youtube
  4. FETÖ Youtube
  • BekoBeko1 sa önce
    vallahi ne anladım bu işten bütün dünya halen gördükten sonra... tabi ki öyle ise dediğin gibi
  • hercaihercai1 sa önce
    Sadece Turkiyede yasaklaniyor ama, diger ulkelerde izleniyor. Bence bu sikayet Youtube sitesine yapilmaliydi ki tum dunyada yasaklansin.
Bugünkü Akit

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